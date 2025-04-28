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08:12, 28 апреля 2025Мир

В Словакии захотели провести референдум о санкциях против России

Президент Словакии рассмотрит петицию о референдуме об отмене санкций против РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Unsplash

В канцелярию президента Словакии Петера Пеллегрини в ближайшие недели направят петицию о референдуме об отмене санкций против России. Об этом заявил глава политической партии DOMOV («Дом — национальная партия») Павол Слота, передает РИА Новости.

«Поскольку в последние недели сбор подписей существенно ускорился, мы полагаем, что листы петиции отнесем в канцелярию президента в ближайшие недели. Конкретный срок, однако, пока не установлен», — отметил политик.

По его словам, нижнюю границу количества подписей для референдума, равную 350 тысячам, партия превысила еще 18 апреля. При этом партия хочет собрать 400 тысяч подписей, чтобы был достаточный резерв на случай, если некоторые подписи признают недействительными.

Ранее словацкий парламент отклонил инициативу оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» об осуждении действий России на Украине. Резолюция включала призыв к немедленной остановке специальной военной операции и усилению помощи Киеву.

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