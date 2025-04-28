В США рассказали о страхе Трампа перед Путиным

Экс-советник Скарамуччи рассказал о страхе Трампа перед Путиным

Президент США Дональд Трамп испытывает страх перед российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил бывший директор по коммуникациям в аппарате Белого дома и экс-советник Трампа Энтони Скарамуччи, передает Daily Express.

«Трамп действует боязливо в отношении к Путину. С другими лидерами он так себя осторожно не ведет», — рассказал он.

Он подчеркнул, что Трамп не проявлял подобной сдержанности ни в общении с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо, ни с действующим премьер-министром Великобритании Киром Стармером. По мнению Скарамуччи, Россия обладает определенным влиянием на Трампа, однако он затруднился уточнить, в чем именно оно выражается.

31 марта американский лидер опроверг заявления, что его отношения с Путиным якобы «находятся в нижней точке». Глава государства подчеркнул, что давно знаком с российским коллегой и они хорошо знают друг друга.