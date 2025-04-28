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11:57, 28 апреля 2025Интернет и СМИ

Видео с призывом главы российского региона ударить по Киеву оказалось дипфейком

Ролик с призывом губернатора Артамонова ударить по Киеву оказался фейком
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В соцсетях начало распространяться видео, на котором губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обращается к министру обороны России с призывом нанести мощный удар по Киеву. «Настал момент для решительного, символического и мощного удара по Киеву всей силой ядерной мощи России», — якобы говорит в ролике Артамонов.

В правительстве региона сообщили, что данное видео — дипфейк. «В социальных сетях распространяется фейковое видео с якобы обращением губернатора Липецкой области Игоря Артамонова к министру обороны России. Обращаем ваше внимание, что это — подделка, созданная с использованием нейросетей», — указано в сообщении.

Отмечается, что данное видео рассылается в личные сообщения, различные чаты, предложки ряда пабликов. В связи с этим правительство региона попросило россиян доверять только проверенной информации из официальных источников, отметив, что не делает подобных рассылок и призвав ориентироваться только на данные, которые публикуются на официальных источниках.

Так, за основу создания фейкового ролика были взяты кадры обращения Артамонова от 2020 года. На настоящем видео глава региона рассказывает о вводе дополнительных ограничений, связанных с распространением коронавируса.

Информация о якобы призыве Артамонова нанести удар по Киеву не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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