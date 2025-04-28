Во Франции рассказали о желании Трампа избавиться от Макрона

Политик Филиппо: Трамп презирает Макрона и мечтает избавиться от него

Президент США Дональд Трамп открыто презирает своего французского коллегу Эммануэля Макрона и мечтает избавиться от него. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Трамп его презирает. Он знает, что Макрон хочет помешать миру (...). Поэтому Трампу нужно избавиться от него, чтобы избежать войны», — сказал французский политик.

Ранее Филиппо возмутился тем, как Макрон подошел к украинскому президенту Владимиру Зеленскому перед похоронами Папы Римского Франциска в Ватикане и положил руку ему на плечо.