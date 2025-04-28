Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:02, 28 апреля 2025Мир

Во Франции рассказали о желании Трампа избавиться от Макрона

Политик Филиппо: Трамп презирает Макрона и мечтает избавиться от него
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Президент США Дональд Трамп открыто презирает своего французского коллегу Эммануэля Макрона и мечтает избавиться от него. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Трамп его презирает. Он знает, что Макрон хочет помешать миру (...). Поэтому Трампу нужно избавиться от него, чтобы избежать войны», — сказал французский политик.

Ранее Филиппо возмутился тем, как Макрон подошел к украинскому президенту Владимиру Зеленскому перед похоронами Папы Римского Франциска в Ватикане и положил руку ему на плечо.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил второе за месяц перемирие в зоне СВО. Сколько оно продлится?

    Популярные в 1970-х юбки вернулись в моду

    Трамп предупредил о риске Третьей мировой войны

    Подмосковье установило рекорд по заморозкам

    В Windows 11 появились новые ИИ-функции

    Кремль назвал объявленное в зоне СВО перемирие в честь Дня Победы инициативой Путина

    Уехавший из-за СВО рэпер признался в заработках на корпоративах в России

    Россиянам назвали время наплыва комаров

    Российский фондовый рынок отреагировал на заявление Путина о перемирии

    Раскрыты подробности о подозреваемом в расправе над темнокожей девушкой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости