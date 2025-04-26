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20:33, 26 апреля 2025Мир

Во Франции возмутились одним жестом Макрона на похоронах Папы Римского

Филиппо возмутил жест Макрона в адрес Зеленского на похоронах Папы Римского
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон подошел к украинскому президенту Владимиру Зеленскому во время перед похоронами Папы Римского Франциска в Ватикане и положил руку ему на плечо. Этот жест возмутил лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо, о чем он написал в соцсети X.

Политик опубликовал фото, снятое в Базилике Святого Петра, на котором французский лидер держит украинского коллегу за плечо. «В Ватикане Макрон не смог не подойти и не положить лапу на плечо Зеленскому», — подписал он снимок.

Филиппо выразил мнение, что Макрон хотел напомнить Зеленскому, что тот должен отказаться от мирного плана президента США Дональда Трампа.

Президент Франции между тем поделился подробностями встречи с украинским коллегой. По его словам, Зеленский подтвердил, что Украина готова к безоговорочному прекращению огня.

Зеленский в Ватикане увиделся и с главой Белого дома. Отмечалось, что встреча президентов была продуктивной. В то же время вторая встреча Трампа и Зеленского после церемонии прощания с Папой Римским не состоялась из-за графика американского лидера. Телеканал CNN уточнял, что Трамп вместе с первой леди США Меланией Трамп покинули Рим на борту Air Force One сразу после заупокойной мессы.

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