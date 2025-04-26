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17:57, 26 апреля 2025Мир

Макрон заявил о готовности Зеленского к прекращению огня

Макрон: Зеленский подтвердил, что Киев готов к безоговорочному прекращению огня
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон поделился подробностями встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.

Макрон рассказал, что диалог состоялся сегодня в Риме. Во время него Зеленский подтвердил, что Украина готова к безоговорочному прекращению огня. «Он хочет работать вместе с американцами и европейцами над его реализацией», — заявил президент Франции.

Ранее стало известно о встрече Зеленского с Макроном после мессы в Риме. Они обсуждали усилия по установлению мира.

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