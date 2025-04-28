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17:29, 28 апреля 2025Забота о себе

Врачи пять лет игнорировали симптомы смертельно опасного заболевания у 33-летней женщины

Telemundo: В США врачи пять лет игнорировали симптомы рака у многодетной матери
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Olga Kononenko / Unsplash

В США врачи на протяжении пяти лет игнорировали симптомы рака кишечника у 33-летней многодетной матери Марисы Питерс. Ее историю рассказало издание Telemundo.

Как отметила женщина, она обратилась к медикам после того, как стала замечать кровь на туалетной бумаге после опорожнения кишечника и изменения в консистенции стула. Незадолго до этого она родила первого ребенка, поэтому врачи списали данные симптомы на послеродовые проблемы. «Я показалась им молодой и энергичной матерью, у которой были другие ожидания по поводу физических последствий рождения ребенка», ─ рассказала Питерс.

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Затем у американки появились еще двое детей, поэтому врачи продолжали игнорировать симптомы смертельно опасного заболевания. Только спустя пять лет гастроэнтеролог предложил женщине пройти колоноскопию, в ходе которой у нее обнаружили рак кишечника, находившийся к тому моменту уже на третьей стадии. Затем последовали курсы лучевой терапии и химиотерапии, а также хирургическое вмешательство, после чего у многодетной матери наступила ремиссия.

Ранее онколог Лариса Смирнова рассказала, какие типы рака являются трудноизлечимыми. По ее словам, плохо реагируют на терапию злокачественные новообразования в желудке и поджелудочной железе.

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