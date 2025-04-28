Жители страны Евросоюза резко устремились в Россию

KP.RU: Немцы начали активно покупать недвижимость в Калининградской области

Жители Германии начали активно покупать в недвижимость в Калининградской области и перевозить бизнес в российский регион. Об этом рассказал руководитель Агентства по международным и межрегиональным связям Александр Калькута, передает KP.RU.

«Мы фиксируем, что все больше людей приезжают в Калининградскую область не просто на каникулы и отдохнуть, а приезжают и покупают жилье, остаются здесь надолго», — отметил он.

Кроме того, по его словам, аналогичная история с немцами развивается в Нижнем Новгороде, где граждане страны Евросоюза формируют целые деревни.

Что касается ведения бизнеса, то, уточнил Калькута, переезд жителей Германии на территорию РФ обуславливается тем, что есть много иностранных перспективных компаний, которые раньше сотрудничали с Россией, и сейчас хотят этого. Так, некоторые просятся, чтобы возобновить такие контакты. «Они понимают, что с территории Германии это делать нереально — им будут запрещать местные власти. И они ищут регионы, куда они могут перенести бизнес», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что в прошлом году российские туристы массово устремились в поездки по маленьким городам страны.

