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06:32, 28 апреля 2025Мир

Знаменитые университеты США объединились против администрации Трампа

WSJ: Ряд престижных университетов США объединились против администрации Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: White House / via Globallookpress.com

Ряд престижных высших учебных заведений Соединенных Штатов создали объединение для координации противодействия политике администрации президента США Дональда Трампа. Об этом написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как уточняется, неофициальная группа насчитывает около 10 высших учебных заведений, некоторые из них входят в Лигу плюща. Большинство университетов в объединении располагаются в штатах, тяготеющих к демократам. Учреждения намерены согласовывать свою политику и определять, до какой степени университеты готовы идти на уступки властям США.

Так, объединение университетов договорилось, что будет отстаивать «академическую независимость». В частности, добиваться сохранения контроля над порядком приема студентов и наймом сотрудников.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа хочет лишить Гарвард статуса университета, освобожденного от уплаты налогов. Как пишут СМИ, данные планы отражают обострение вражды президента с учреждениями Лиги плюща и другими некоммерческими организациями.

В марте стало известно, что университету Пенсильвании приостановили финансирование из-за пловчихи-трансгендера (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). При этом представители университета заявили, что не получали уведомление о заморозке финансирования.

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