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12:08, 29 апреля 2025Культура

Аллу Пугачеву не допустили до конкурсов в России

Внучку Пугачевой Аллу отказались брать на вокальные конкурсы из-за имени
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Внучку певицы Аллы Пугачевой не хотят допускать к участию в музыкальных конкурсах из-за имени. Об этом сообщает портал «7 дней».

Девочка родилась в семье племянника Пугачевой Влада, в честь знаменитой бабушки ее назвали Аллой. Сообщается, что певица оформила опекунство над племянником, ставшим инвалидом в 29 лет в результате употребления запрещенных веществ. Тем не менее после отъезда из России исполнительница не поддерживала связь с семьей Влада и даже не знакома с его дочерью.

«Из-за моего имени и фамилии меня не брали на некоторые конкурсы. Но меня так назвал папа, а фамилия — как есть», — сообщила внучка артистки Алла Пугачева. Она добавила, что ее расстраивали отказы со стороны организаторов. Известно, что девочка посещает музыкальную школу в Москве и хочет стать певицей.

Ранее актер Иван Охлобыстин высказался о последствиях возвращения Пугачевой в Россию. По его словам, потенциальное возвращение певицы уже ничего не изменит.

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