Охлобыстин высказался о последствиях возвращения Пугачевой в Россию

Охлобыстин: Возвращение Пугачевой в Россию уже ничего не изменит

Потенциальное возвращение певицы Аллы Пугачевой в Россию, если она решит приехать, теперь уже ничего не изменит. О последствиях такого решения артистки высказался актер Иван Охлобыстин, передает РИА Новости.

«Я не знаю, честно говоря… Я не хочу влезать в ее жизнь, приедет или не приедет — ничего сейчас уже не меняет», — объявил Охлобыстин.

Актер отказался подвергать критике действия певицы, аргументировав это тем, что она — женщина.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование деятельности и публичных высказываний звезды «Интернов» Ивана Охлобыстина. Его подозревают в публичных призывах к агрессивной войне и нарушении территориальной целостности Украины.