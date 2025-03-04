На Украине начали расследовать высказывания Охлобыстина

Спецслужбы Украины начали расследование в отношении актера Ивана Охлобыстина

Служба безопасности Украины начала расследование деятельности и публичных высказываний звезды «Интернов» Ивана Охлобыстина. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

Отмечается, что спецслужбы подозревают актера в публичных призывах к агрессивной войне и нарушении территориальной целостности Украины. Согласно материалам следствия, актер «использовал свою популярность», чтобы формировать пророссийские настроения, пропагандируя агрессивную риторику в телевизионных программах, интервью и концертах.

Охлобыстин сразу после начала специальной военной операции (СВО) выступил в поддержку действий российских властей. Он также критиковал покинувших страну артистов, которые высказывали негативное отношение к событиям на Украине. По его мнению, уехавшие звезды осознают, что совершили ошибку.

Ранее стало известно, что СБУ начала расследование в отношении певца Григория Лепса.