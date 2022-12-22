Охлобыстин высказался о выступающих против СВО россиянах

Охлобыстин заявил, что уехавшие из страны россияне осознают неправильность своего решения

Российский актер Иван Охлобыстин выразил отношение к россиянам, уехавших из страны и выступающих против специальной военной операции (СВО) на Украине. Его слова передает RT.

Артист заявил, что «Родину покидать нельзя». «Думаю, что с течением времени они [те, кто уехал] осознают, что это было неправильно, потому что есть какие-то непреложные истины, которым нужно следовать. И среди прочего — истина, что Родину нельзя оставлять. В данном случае Родина ведет боевые действия, неважно, как они начались, неважно, какие были причины, она уже ведет боевые действия», — высказался Охлобыстин.

Актер отметил, что решил доверять действиям своей страны. «Крестник мой, [актер] Артур Смольянинов, посчитал, что нужно выступить на другой стороне. Люди, которых я очень уважал, тоже с той стороны критикуют это. Я не могу позволить себе такой роскоши... Во-первых, нет возможности мне полностью разобраться в ситуации. Единственный вариант для себя я вижу — в доверии к действиям своей страны», — посчитал Охлобыстин.

Ранее Иван Охлобыстин высказался о покинувших Россию Ренате Литвиновой и Чулпан Хаматовой.

