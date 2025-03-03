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17:55, 3 марта 2025Культура

СБУ начала расследование в отношении Григория Лепса

Служба безопасности Украины заявила о расследовании в отношении певца Лепса
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Служба безопасности Украины начала расследование в отношении российского певца Григория Лепса. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

В публикации отмечается, что Лепс открыто поддерживает проведение специальной военной операции (СВО) на Украине и оказывает помощь российским военнослужащим. Кроме того, в 2023 году артист пообещал выплатить бойцам по миллиону рублей за каждый уничтоженный танк Вооруженных сил Украины.

«На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Григорию Лепсу о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины», — сказано в официальном заявлении.

Ранее стало известно, что СБУ начала расследование в отношении российского певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов).

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