СБУ начала расследование в отношении Григория Лепса

Служба безопасности Украины заявила о расследовании в отношении певца Лепса

Служба безопасности Украины начала расследование в отношении российского певца Григория Лепса. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

В публикации отмечается, что Лепс открыто поддерживает проведение специальной военной операции (СВО) на Украине и оказывает помощь российским военнослужащим. Кроме того, в 2023 году артист пообещал выплатить бойцам по миллиону рублей за каждый уничтоженный танк Вооруженных сил Украины.

«На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Григорию Лепсу о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины», — сказано в официальном заявлении.

Ранее стало известно, что СБУ начала расследование в отношении российского певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов).