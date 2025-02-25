Служба безопасности Украины начала расследование в отношении певца SHAMAN

Служба безопасности Украины заявила о расследовании в отношении певца SHAMAN

Служба безопасности Украины начала расследование в отношении российского певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

В публикации отмечается, что Дронов публично поддерживает специальную военную операцию (СВО) России на Украине и дает концерты в поддержку российских бойцов. Так, в 2023 году SHAMAN выступил в Херсонской области перед местными жителями и военнослужащими.

«На основании собранных улик следователи СБУ заочно сообщили Дронову о подозрении», — заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что актера Дмитрия Певцова заочно приговорили к 10 годам колонии на Украине. Артист прокомментировал приговор, заявив, что не может относиться к ситуации серьезно.