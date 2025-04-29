Артемий Лебедев назвал лучшую рекламу для России

Блогер Лебедев назвал лучшей рекламой России благополучную жизнь ее граждан

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что благополучие граждан России может стать лучшей рекламой страны. Об этом он порассуждал в выпуске шоу «Ответошная», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев назвал бесполезными попытки переубеждать тех, кто считает Россию непригодной или опасной для жизни страной. Блогер призвал россиян жить в свое удовольствие вместо того, что спорить с людьми, которые придерживаются подобной точки зрения.

«Сам факт того, что просто у вас все в жизни хорошо, вы живете, наслаждаетесь, все бегают румяные и сытые, будет лучшей рекламой того, что в России не так все страшно, как они представляют», — заключил дизайнер.

Ранее Лебедев рассказал о «главной российской шизофрении». Этой фразой он назвал спор об изображении православных крестов в российской графике. Блогер посоветовал не стесняться изображать атрибуты православного христианства, так как оно является частью русской культуры.