Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:19, 29 апреля 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал лучшую рекламу для России

Блогер Лебедев назвал лучшей рекламой России благополучную жизнь ее граждан
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что благополучие граждан России может стать лучшей рекламой страны. Об этом он порассуждал в выпуске шоу «Ответошная», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев назвал бесполезными попытки переубеждать тех, кто считает Россию непригодной или опасной для жизни страной. Блогер призвал россиян жить в свое удовольствие вместо того, что спорить с людьми, которые придерживаются подобной точки зрения.

«Сам факт того, что просто у вас все в жизни хорошо, вы живете, наслаждаетесь, все бегают румяные и сытые, будет лучшей рекламой того, что в России не так все страшно, как они представляют», — заключил дизайнер.

Ранее Лебедев рассказал о «главной российской шизофрении». Этой фразой он назвал спор об изображении православных крестов в российской графике. Блогер посоветовал не стесняться изображать атрибуты православного христианства, так как оно является частью русской культуры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ставший жертвой взрыва генерал Москалик был участником переговоров по Украине

    В Кремле отреагировали на вопрос об участии военных КНДР в параде Победы в Москве

    Раскрыта неожиданная польза томатов

    Россиянка приревновала сожителя к другой женщине и переехала его на машине

    В Кремле прокомментировали предложение Зеленского продлить перемирие на 30 дней

    Россияне признались в желании заводить знакомства в отпуске

    Военный эксперт высказался о будущем северокорейского спецназа в России

    В Кремле высказались о награждении Путиным сражавшихся под Курском бойцов из КНДР

    В российском городе у ребенка начала отмирать кожа после приема жаропонижающего

    Погоня белого медведя за россиянином попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости