Блудные косули вернулись в национальный парк ради еды

В нацпарк в Бурятии вернулись блудные косули

В Забайкальский национальный парк в Бурятии вернулись мигрирующие косули. Об этом со ссылкой на ФГБУ «Заповедное Подлеморье» пишет «Байкал Daily».

По словам представителей нацпарка, «зимой сибирские косули уходят в малоснежные степные места, поскольку высокий снежный покров не позволяет им добывать корм и передвигаться по местности. Весной они возвращаются в привычные места обитания, чтобы дать потомство и успешно прокормить его».

На зиму блудные косули чаще всего переселяются в соседний заказник «Улюнский». С наступлением весны животные возвращаются — туда, где летом больше корма. Во время миграции для защиты косуль от браконьеров и бродячих собак сотрудники оперативной группы «Хиус» усиливают патрулирование на территории национального парка.

Ранее сотрудник заказника в Амурской области спас и выходил раненую беременную косулю в тяжелом состоянии. Обессиленное животное с рваной раной на спине нашли у забора в городе Свободный.