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18:33, 29 апреля 2025Экономика

Гигантский пыльный вихрь закрутился в российском регионе и попал на видео

Mash: Гигантский пыльный вихрь закрутился в Тюменской области
Александра Качан (Редактор)

В Тюменской области закрутился гигантский пыльный вихрь. Явление удалось заснять одному из очевидцев, видео опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

Вихрь появился на газовом месторождении. На кадрах можно увидеть серый столб пыли, поднимающийся высоко в небо. Автор ролика сравнил вихрь с длинным хвостом.

Ранее в американском штате Миссури 13 сотрудников и посетителей ресторана быстрого питания «Бургер Кинг» спаслись от разрушительного торнадо в туалете заведения. От природного явления серьезно пострадал не только сам ресторан, но и автозаправочная станция, расположенная рядом.

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