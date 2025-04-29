Гигантский пыльный вихрь закрутился в российском регионе и попал на видео

Mash: Гигантский пыльный вихрь закрутился в Тюменской области

В Тюменской области закрутился гигантский пыльный вихрь. Явление удалось заснять одному из очевидцев, видео опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

Вихрь появился на газовом месторождении. На кадрах можно увидеть серый столб пыли, поднимающийся высоко в небо. Автор ролика сравнил вихрь с длинным хвостом.

Ранее в американском штате Миссури 13 сотрудников и посетителей ресторана быстрого питания «Бургер Кинг» спаслись от разрушительного торнадо в туалете заведения. От природного явления серьезно пострадал не только сам ресторан, но и автозаправочная станция, расположенная рядом.