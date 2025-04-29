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21:41, 28 апреля 2025Мир

Госдеп прокомментировал разговор Лаврова и Рубио

В Госдепе заявили, что США настроены на завершение конфликта на Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Государственный департамент США, комментируя состоявшийся 27 апреля телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и американского госсекретаря Марко Рубио, заявил, что Соединенные Штаты настроены на урегулирование украинского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

«Госсекретарь подчеркнул для своего российского коллеги следующие шаги в российско-украинских мирных переговорах и необходимость закончить войну сейчас», — говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

В нем также назвали конфликт на Украине «бессмысленной войной».

Ранее Лавров заявил, что Рубио своевременно информирует Москву о ходе диалога с Украиной и европейскими странами.

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