Госдеп прокомментировал разговор Лаврова и Рубио

В Госдепе заявили, что США настроены на завершение конфликта на Украине

Государственный департамент США, комментируя состоявшийся 27 апреля телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и американского госсекретаря Марко Рубио, заявил, что Соединенные Штаты настроены на урегулирование украинского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

«Госсекретарь подчеркнул для своего российского коллеги следующие шаги в российско-украинских мирных переговорах и необходимость закончить войну сейчас», — говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

В нем также назвали конфликт на Украине «бессмысленной войной».

Ранее Лавров заявил, что Рубио своевременно информирует Москву о ходе диалога с Украиной и европейскими странами.