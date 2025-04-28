Рубио отчитался перед Лавровым

Лавров рассказал, что Рубио проинформировал его об итогах переговоров в Париже

Госсекретарь США Марко Рубио своевременно информирует Москву о ходе диалога с Украиной и европейскими странами. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью бразильской газете O Globo.

Примером такого сотрудничества, по словам Лаврова, стали переговоры представителей США, Великобритании, Франции, Германии и Украины, прошедшие в Париже 17 апреля. Министр отметил, что Рубио проинформировал его об итогах встречи в тот же день.

Кроме того, Лавров подчеркнул, что Вашингтон стал глубже понимать позицию России по украинскому вопросу. «Рассчитываем, что это поможет им [США] в диалоге с Киевом и странами Европы», — добавил он.

Ранее сообщалось, что на переговорах в Париже 17 апреля спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф представил Киеву и европейским партнерам список предложений Вашингтона по урегулированию украинского конфликта.