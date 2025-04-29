Суд ЕС обязал Мальту прекратить выдачу «золотых паспортов»

FT: Суд ЕС признал незаконной схему выдачи золотых паспортов на Мальте

Суд Европейского союза (ЕС) признал незаконной выдачу «золотых паспортов» на Мальте и обязал страну ее прекратить. Об этом сообщает издание Financial Times.

«Государство-член [ЕС] не может предоставлять свое гражданство в обмен на заранее оговоренные платежи или инвестиции, поскольку это, по сути, равносильно превращению приобретения гражданства в простую коммерческую сделку», — говорится в постановлении суда.

Решение суда ЕС вынуждает Мальту отказаться от схемы «гражданство в обмен на инвестиции» в ее нынешнем виде, в противном случае стране будут грозить штрафы. В правительстве Мальты уже заявили, что детально изучают юридические последствия этого решения, чтобы затем привести законодательство в соответствие с изложенными в постановлении суда принципами.

Ранее свою программу «золотых» видов на жительство анонсировал президент США Дональд Трамп.