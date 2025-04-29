Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:47, 29 апреля 2025Мир

Суд ЕС обязал Мальту прекратить выдачу «золотых паспортов»

FT: Суд ЕС признал незаконной схему выдачи золотых паспортов на Мальте
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

Суд Европейского союза (ЕС) признал незаконной выдачу «золотых паспортов» на Мальте и обязал страну ее прекратить. Об этом сообщает издание Financial Times.

«Государство-член [ЕС] не может предоставлять свое гражданство в обмен на заранее оговоренные платежи или инвестиции, поскольку это, по сути, равносильно превращению приобретения гражданства в простую коммерческую сделку», — говорится в постановлении суда.

Решение суда ЕС вынуждает Мальту отказаться от схемы «гражданство в обмен на инвестиции» в ее нынешнем виде, в противном случае стране будут грозить штрафы. В правительстве Мальты уже заявили, что детально изучают юридические последствия этого решения, чтобы затем привести законодательство в соответствие с изложенными в постановлении суда принципами.

Ранее свою программу «золотых» видов на жительство анонсировал президент США Дональд Трамп.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ничего общего с киевским режимом». Помощник Путина рассказал о будущем Одессы

    Будущий глава МИД Германии обратился к Путину

    Конкурент Кличко решил собрать Совет обороны Киева в отсутствие мэра города

    Москвичам назвали самый теплый день в начале мая

    Угрозу повторного захода ВСУ в Курскую область оценили

    ЦБ оценил влияние пошлин США на денежно-кредитную политику в России

    Военный эксперт назвал задачу ВС России в Сумской области

    Лазарева заявила о потребности россиян убегать от реальности

    В Москве закончились заморозки

    У семьи Блиновской нашли дорогую недвижимость и миллионы на счетах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости