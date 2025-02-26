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04:53, 26 февраля 2025Мир

Трамп анонсировал «золотые» ВНЖ за несколько миллионов долларов

Трамп заявил, что США через две недели начнут продавать «золотые» ВНЖ за $5 млн
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что через две недели правительство запустит новую программу по получению вида на жительство в Соединенных Штатах. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал Fox.

Он уточнил, что программа предусматривает взнос за ВНЖ в размере пяти миллионов долларов. «Мы будем продавать "золотую карту". Есть "зеленая карта", а это — "золотая карта", — отметил глава Белого дома.

По его словам полученные деньги могут пойти на покрытие дефицита бюджета. Трамп также подчеркнул, что речь идет о пути к американскому гражданству.

Ранее суд штата Мэриленд на неопределенный срок заблокировал указ Дональда Трампа, ограничивающий получение американского гражданства по праву рождения. Судья пояснил, что практически каждый ребенок, рожденный на территории США, получает американское гражданство при рождении. «Это закон и традиция нашей страны. И они остаются и будут оставаться статус-кво до разрешения этого дела», — говорится в решении.

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