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07:27, 29 апреля 2025Из жизни

Медсестра начала снимать порноролики в больнице

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Великобритании медсестра может потерять работу из-за съемки порнороликов. Об этом пишет The Sun.

Служебное расследование в отношении 24-летней жительницы Лондона Сары Уиттал было начато после того, как администрация больницы узнала, что она снимала порноконтент во время дежурств. Как выснилось Уиттал делала фото и видео в своей рабочей униформе, а затем выкладывала их в личном аккаунте на платформе OnlyFans.

В одном из видео медсестра обнажает грудь и говорит: «О боже, я так нервничаю, что меня поймают». В другом клипе она мастурбирует, а в третьем хвастается, что переспала с парамедиком после того, как он «потерял пациента». «Секс и смерть идут рука об руку... странно, что это так возбуждает», — сказала Уиттал в ролике.

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Помимо съемки видео, женщина продает желающим свое грязное белье в пакетах для анализов Национальной службы здравоохранения.

Неназванный источник сообщил: «Это совершенно неприемлемо. Она должна сосредоточиться на спасении жизней, а не на развлечениях ради денег». Уиттал грозит увольнение.

Ранее сообщалось, что патологоанатом Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) решила подработать в секс-индустрии и попалась. Она сфотографировалась в белье возле морга.

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