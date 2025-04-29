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11:49, 29 апреля 2025Россия

Медведев назвал виновников беспрецедентного мирового кризиса

Медведев назвал виновником мирового кризиса англосаксонскую тусовку
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал виновником сложившегося в мире кризиса англосаксонскую тусовку. Об этом политик заявил в ходе выступления с лекцией на марафоне «Знание. Первые», трансляция которого ведется в соцсети «ВКонтакте».

«Виновником беспрецедентного кризиса, в результате которого человечество по сути вышло на последнюю грань опасности или уже за эту грань, за которой расположено небытие, стала, скажем так, англосаксонская тусовка и ее корыстные игры», — сказал Медведев.

По его мнению, во время Второй мировой войны и в момент потепления отношений после нее Россия проявила близорукость, доверившись тем, «кто доверия не заслуживал».

Ранее Медведев заявил, что угроза ядерного конфликта достигла наивысшей степени. Он напомнил о словах экс-президента США Джо Байдена об отсутствии такой опасности, назвав их «циничным враньем». Кроме того, по его мнению, европейские политики снова начали «трясти своими скудными стратегическими потенциалами».

ЖЗЛ
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