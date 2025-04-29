Зампред Совбеза Медведев: Любой наемник с Запада — законная цель бойцов СВО

Любой наемник с Запада, отстаивающий на фронте интересы Украины, является законной целью для российских бойцов на специальной военной операции (СВО). Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на марафоне «Знание.Первые», трансляция которого идет во «ВКонтакте».

Бывший президент России также отметил, что российские военные продолжат ликвидировать бойцов Вооруженных сил Украины.

До этого Медведев обвинил «англосаксонскую тусовку» в возникновении беспрецедентного кризиса, из-за которого «человечество оказалось на грани существования».

Еще раньше зампред Совета безопасности назвал режим власти на Украине «убогим рейхом».

По мнению Медведева, президент Украины Владимир Зеленский является «наркофюрером», чьими руками с Россией воюют бывшие союзники СССР по антигитлеровской коалиции.