Модель Влада Рослякова показала изменения во внешности и походке за 20 лет

Российская модель Влада Рослякова показала изменения во внешности за 20 лет

Российская супермодель Влада Рослякова показала изменения во внешности и походке за время карьеры. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя манекенщица разместила фото и видео с подиума, сделанные в текущем году и 20 лет назад. Так, на кадрах 2005 года она дефилировала на показе Ralph Lauren в приталенном сером пальто с ремнем, меховом шарфе, перчатках и сапогах на каблуках.

На фото и видео 2025 года знаменитость предстала на шоу упомянутого бренда в облегающем черном макси-платье с золотисто-фиолетовым цветочным узором и босоножках. «Найдите 20 отличий», — указала в подписи Рослякова.

Ранее в апреле в сети восхитились внешностью 39-летней российской супермодели Наташи Поли в бикини.