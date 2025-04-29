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15:24, 29 апреля 2025Ценности

Модель Влада Рослякова показала изменения во внешности и походке за 20 лет

Российская модель Влада Рослякова показала изменения во внешности за 20 лет
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Влада Рослякова

Влада Рослякова. Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Российская супермодель Влада Рослякова показала изменения во внешности и походке за время карьеры. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя манекенщица разместила фото и видео с подиума, сделанные в текущем году и 20 лет назад. Так, на кадрах 2005 года она дефилировала на показе Ralph Lauren в приталенном сером пальто с ремнем, меховом шарфе, перчатках и сапогах на каблуках.

На фото и видео 2025 года знаменитость предстала на шоу упомянутого бренда в облегающем черном макси-платье с золотисто-фиолетовым цветочным узором и босоножках. «Найдите 20 отличий», — указала в подписи Рослякова.

Ранее в апреле в сети восхитились внешностью 39-летней российской супермодели Наташи Поли в бикини.

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