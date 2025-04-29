«Мы находимся на завершающем этапе». Трамп рассказал, какую сторону конфликта между Россией и Украиной готов выбрать и почему

Трамп заявил, что готов занять сторону Украины из-за действий России

Президент США Дональд Трамп признался, что действия руководства России могут вынудить его встать на сторону Киева в текущем конфликте. При этом он уточнил, что необязательно на сторону президента Украины Владимира Зеленского, «но на сторону Украины, да».

Комментируя текущее развитие конфликта, Трамп подчеркнул, что он близится к завершению.

Нам предстоит наблюдать за развитием событий в течение примерно недели. Мы находимся на завершающем этапе Дональд Трамп президент США

Американский лидер добавил, что своим началом кризис обязан его предшественнику, Джо Байдену. Политик заметил, что не собирается брать на себя ответственность за происходящее и, если бы все зависело от него изначально, конфликта удалось бы полностью избежать.

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Трамп назвал себя спасителем Украины

Политик отметил, что скоро Украина будет сокрушена в битве с российскими войсками, а он пытается спасти ее.

Я думаю, что спасаю эту страну. Я считаю, что эта страна будет сокрушена очень скоро. Давайте посмотрим правде в глаза Дональд Трамп президент США

Трамп заметил, что именно он во время первого президентского срока отправил Украине переносные ракетные комплексы Javelin, без которых Россия без труда разбила бы украинские войска и дошла бы до Киева.

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Спецпосланник американского лидера Кит Келлог также напомнил, что Трамп призывает прекратить огонь на Украине минимум на 30 дней, чтобы затем продлить его. Дипломат уточнил, что в данный момент «дело за россиянами», однако обе стороны конфликта довольно близки к заключению сделки по этому вопросу.

В России оценили диалог Москвы и Вашингтона при Трампе

В отличие от времен администрации Байдена сейчас конструктивный диалог между Москвой и Вашингтоном кажется возможным, заявил политолог, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

По его словам, Москва продолжает «последовательно и непреклонно» отстаивать национальные интересы, в том числе в общении с американскими представителями. Политолог не исключил, что при усилиях обеих сторон Россия и США смогут взять курс на стратегическую нормализацию.

«В дипломатии нет места слабым — Россия показала свою силу на поле боя, а ее политэкономическая система оказалась устойчивой к внешним воздействиям шоковых масштабов. А если что-то нельзя победить — придется договориться», — резюмировал специалист.