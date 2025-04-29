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10:15, 29 апреля 2025Бывший СССР

На Украине обеспокоились положением войск на кураховском направлении

Лейтенант ВСУ счел напряженной обстановку вокруг населенного пункта Богатырь
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Положение украинских войск на кураховском направлении напряженное. Об этом сообщил лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс в своем Telegram-канале.

Он обеспокоен продвижением российских штурмовых групп, которым удается закрепиться в селе Богатырь. «Обстановка сложная, потому что уже фактически начались бои за село. Также враг пытается усложнить логистику, довольно непросто ребятам сейчас там», — написал он.

По словам лейтенанта ВСУ, большинство OSINT-проектов (разведка на основе открытых источников — прим. «Ленты.ру») не классифицируют юг населенного пункта даже как «серую зону».

2 февраля 2025 года глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал кураховское направление одним из успешных. По его словам, российские войска расширяют зону своего контроля.

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