На Украине обеспокоились положением войск на кураховском направлении

Лейтенант ВСУ счел напряженной обстановку вокруг населенного пункта Богатырь

Положение украинских войск на кураховском направлении напряженное. Об этом сообщил лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс в своем Telegram-канале.

Он обеспокоен продвижением российских штурмовых групп, которым удается закрепиться в селе Богатырь. «Обстановка сложная, потому что уже фактически начались бои за село. Также враг пытается усложнить логистику, довольно непросто ребятам сейчас там», — написал он.

По словам лейтенанта ВСУ, большинство OSINT-проектов (разведка на основе открытых источников — прим. «Ленты.ру») не классифицируют юг населенного пункта даже как «серую зону».

2 февраля 2025 года глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал кураховское направление одним из успешных. По его словам, российские войска расширяют зону своего контроля.