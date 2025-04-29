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19:24, 29 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский предложил странам Европы углубить сотрудничество по трем направлениям

Зеленский предложил углубить работу в сфере безопасности в формате трех морей
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский предложил странам Европы, являющимся участницами «Инициативы трех морей», углубить сотрудничество в сфере безопасности. Об этом он заявил в ходе саммита объединения, видео опубликовано в Telegram-канале политика.

«Украина обладает уникальными знаниями и опытом, и мы готовы ими поделиться», — предложил он странам Европы.

По словам Зеленского, речь идет об усилении работы в формате «Инициативы трех морей» по трем направлениям. В их числе — защита энергетической инфраструктуры, обеспечение резервного питания в европейских странах и развитие логистических путей.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о готовности помочь Европе. Он сообщил, что Киев готов содействовать в восстановлении стабильной работы энергетических сетей.

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