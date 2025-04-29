Названы риски для Европы от военных инвестиций на Украину

Политолог Евтодьева: ЕС рискует потерять миллиарды, инвестируя в ВПК Украины

Планы Европейского союза (ЕС) инвестировать в военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины могут обернуться для него многомиллиардными потерями, если конфликт с Россией не прекратится в ближайшее время. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала руководитель группы глобализации военно-экономических процессов Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Марианна Евтодьева.

По ее словам, сейчас ЕС изучает возможность привлечь Киев к своей программе перевооружения, рассчитанной до 2030 года. Речь идет о строительстве на территории страны новых оборонных заводов и государственных заказах для украинских производителей оружия.

Но такие инвестиции, как полагает политолог, остаются чрезвычайно рискованными, в частности, из-за продолжающихся воздушных ударов.

Она считает, что Европа в ближайшей не сможет получить ни значительной финансовой, ни практической выгоды от таких действий.

«Но на долгую перспективу строить заводы на Украине — это, конечно, выход. Дешевая рабочая сила и наличие специалистов могут серьезно сократить издержки для Европы, а также способствовать быстрому перевооружению и Вооруженных сил Украины в том числе. России нужно учитывать это обстоятельство», — отметила Евтодьева.

Европейская комиссия (ЕК) представила план перевооружения ЕС на 800 миллиардов евро в начале марта. Он предполагает развитие военной инфраструктуры на восточных границах НАТО, строительство новых оборонных предприятий, внедрение искусственного интеллекта в армию, развитие современных систем БПЛА и создание общеевропейского рынка вооружений.