Обглоданный акулами скелет купальщика с нетронутой головой вынесло на пляж

Need To Know: В Мексике акулы убили купальщика и обглодали его до костей

В Мексике на пляж города Канкун, штат Кинтана-Роо, вынесло обглоданного акулами до костей 20-летнего купальщика. Об этом сообщает Need To Know.

Останки молодого человека, которого позже опознали как Алехандро Гонсалеса из США, выбросило на пляж на глазах у отдыхающих 23 апреля. Скелет был полностью обглодан, нетронутой осталась только голова.

Гонсалес пропал 20 апреля, когда пытался помочь тонущей подруге. В итоге девушке удалось спастись, а Гонсалеса унесло течением. Его спутники сообщили о происшествии властям, однако поиски результатов не дали.

Власти заявили, что молодой человек стал жертвой морских животных. Скорее всего, это были акулы. Пляж, где нашли останки, оцепили. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в израильском городе Хадера акулы растерзали дайвера. Мужчина снимал хищных рыб под водой.