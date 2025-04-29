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05:00, 29 апреля 2025Из жизни

Обглоданный акулами скелет купальщика с нетронутой головой вынесло на пляж

Need To Know: В Мексике акулы убили купальщика и обглодали его до костей
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Unsplash

В Мексике на пляж города Канкун, штат Кинтана-Роо, вынесло обглоданного акулами до костей 20-летнего купальщика. Об этом сообщает Need To Know.

Останки молодого человека, которого позже опознали как Алехандро Гонсалеса из США, выбросило на пляж на глазах у отдыхающих 23 апреля. Скелет был полностью обглодан, нетронутой осталась только голова.

Гонсалес пропал 20 апреля, когда пытался помочь тонущей подруге. В итоге девушке удалось спастись, а Гонсалеса унесло течением. Его спутники сообщили о происшествии властям, однако поиски результатов не дали.

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Власти заявили, что молодой человек стал жертвой морских животных. Скорее всего, это были акулы. Пляж, где нашли останки, оцепили. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в израильском городе Хадера акулы растерзали дайвера. Мужчина снимал хищных рыб под водой.

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