Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:47, 29 апреля 2025Наука и техника

Обнаружена причина распространения рака кишечника

Nature: Колибактин может быть причиной роста заболеваемости раком кишечника
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Рост заболеваемости раком кишечника среди молодых людей может быть связан с действием бактериального токсина. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, указывает на колибактин — вещество, которое выделяют некоторые штаммы кишечной палочки. По мнению ученых, именно колибактин может быть причиной ранних мутаций, ведущих к развитию заболевания.

Международная команда исследователей проанализировала образцы опухолевой ткани почти 1000 пациентов из 11 стран. Более чем в половине случаев у пациентов младше 50 лет были найдены мутации, характерные для повреждений ДНК колибактином. Специалисты предполагают, что заражение происходит в раннем детстве, в возрасте до 10 лет, а последствия могут проявляться спустя десятилетия.

Мутации, связанные с колибактином, встречались в 3,3 раза чаще у людей, у которых рак был диагностирован до 40 лет, чем у пациентов старше 70 лет. У пожилых людей характер повреждений ДНК был связан скорее с естественными процессами старения.

Ранее к факторам риска развития рака кишечника в молодом возрасте относили употребление переработанных и сладких продуктов, а также алкогольных напитков. Теперь исследователи предполагают, что решающую роль могут играть также инфекции и воздействия на ранних этапах жизни.

Авторы работы планируют продолжить изучение влияния колибактина на геном и разрабатывают стратегии профилактики. Кроме того, они отмечают, что факторы риска могут различаться между странами, что открывает возможность для создания региональных программ по предотвращению раннего развития рака.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия сбила тяжелый истребитель ВСУ. На Украине заявили, что «произошло то, чего не должно было»

    Трамп заявил о готовности встать на одну из сторон в конфликте России и Украины

    Советник Набиуллиной прокомментировал возможное снижение цены отсечения для нефти

    В Европе пожаловались на давление с Запада и с Востока

    У российских банков стало меньше должников

    Уникальное животное с лечебным ядом родилось на Дальнем Востоке

    Названа новая угроза для России от торговых войн Трампа

    В США захотели создать аналог «Орешника»

    Собянин рассказал о кадровых изменениях в Москве

    Два культовых музыканта не сработались из-за ламы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости