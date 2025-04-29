Обнаружена причина распространения рака кишечника

Nature: Колибактин может быть причиной роста заболеваемости раком кишечника

Рост заболеваемости раком кишечника среди молодых людей может быть связан с действием бактериального токсина. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, указывает на колибактин — вещество, которое выделяют некоторые штаммы кишечной палочки. По мнению ученых, именно колибактин может быть причиной ранних мутаций, ведущих к развитию заболевания.

Международная команда исследователей проанализировала образцы опухолевой ткани почти 1000 пациентов из 11 стран. Более чем в половине случаев у пациентов младше 50 лет были найдены мутации, характерные для повреждений ДНК колибактином. Специалисты предполагают, что заражение происходит в раннем детстве, в возрасте до 10 лет, а последствия могут проявляться спустя десятилетия.

Мутации, связанные с колибактином, встречались в 3,3 раза чаще у людей, у которых рак был диагностирован до 40 лет, чем у пациентов старше 70 лет. У пожилых людей характер повреждений ДНК был связан скорее с естественными процессами старения.

Ранее к факторам риска развития рака кишечника в молодом возрасте относили употребление переработанных и сладких продуктов, а также алкогольных напитков. Теперь исследователи предполагают, что решающую роль могут играть также инфекции и воздействия на ранних этапах жизни.

Авторы работы планируют продолжить изучение влияния колибактина на геном и разрабатывают стратегии профилактики. Кроме того, они отмечают, что факторы риска могут различаться между странами, что открывает возможность для создания региональных программ по предотвращению раннего развития рака.