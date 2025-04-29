Политолог раскрыл метод Зеленского по срыву переговоров

Дзермант: Зеленский использует запугивание ради срыва переговоров с РФ

Владимир Зеленский использует запугивание в отношении стран Европы ради срыва переговоров. Его метод в интервью РИА Новости раскрыл белорусский политолог Алексей Дзермант.

«У него патовая ситуация: американцы отказываются ему помогать финансированием и оружием. Для того, чтобы как-то привлечь в себе внимание, он использует метод запугивания. Это прежде всего направлено на европейскую аудиторию», — сказал он.

По его словам, Россия не заинтересована в срыве переговоров, в отличие от Зеленского, который хочет выглядеть жертвой, нуждающейся в помощи.

Ранее Зеленский предложил странам Европы, являющимся участницами «Инициативы трех морей», углубить сотрудничество в сфере безопасности. «Украина обладает уникальными знаниями и опытом, и мы готовы ими поделиться», — предложил он странам Европы.