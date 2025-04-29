Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:44, 29 апреля 2025Мир

Политолог раскрыл метод Зеленского по срыву переговоров

Дзермант: Зеленский использует запугивание ради срыва переговоров с РФ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

Владимир Зеленский использует запугивание в отношении стран Европы ради срыва переговоров. Его метод в интервью РИА Новости раскрыл белорусский политолог Алексей Дзермант.

«У него патовая ситуация: американцы отказываются ему помогать финансированием и оружием. Для того, чтобы как-то привлечь в себе внимание, он использует метод запугивания. Это прежде всего направлено на европейскую аудиторию», — сказал он.

По его словам, Россия не заинтересована в срыве переговоров, в отличие от Зеленского, который хочет выглядеть жертвой, нуждающейся в помощи.

Ранее Зеленский предложил странам Европы, являющимся участницами «Инициативы трех морей», углубить сотрудничество в сфере безопасности. «Украина обладает уникальными знаниями и опытом, и мы готовы ими поделиться», — предложил он странам Европы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы находимся на завершающем этапе». Трамп рассказал, какую сторону конфликта между Россией и Украиной готов выбрать и почему

    Политолог раскрыл метод Зеленского по срыву переговоров

    Сбежавший во время обучения украинец рассказал о разочаровании в ВСУ

    «Самая сексуальная дальнобойщица в мире» обнажила ягодицы на пляже

    Армии Индии и Пакистана начали бои на границе

    В Британии назвали причину помощи Украине

    В Раде рассказали о «разоблачении» Зеленского Трампом

    Бывший разведчик раскрыл тайну покушения на Джона Кеннеди. Как в этом замешана советская разведчица?

    Помощник Трампа ушел от ответа на вопрос о мощи Украины

    Раскрыт метод общения российских военных с бойцами из Северной Кореи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости