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16:16, 29 апреля 2025Бывший СССР

Полковник высказался о состоянии и задачах резервных бригад ВСУ

Полковник Матвийчук: Резервы ВСУ могут перебросить на харьковское направление
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout / Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) удалось сформировать до шести новых бригад, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, их могут перебросить в Харьковскую область, где ситуация для противника становится критичной.

«ВСУ сформировали пять-шесть новых бригад, но пока берегут их в резерве на всякий случай. Сейчас появилась информация о том, что наши военные форсировали Днепр, подошли к Харькову. То есть положение для ВСУ там аховое, и, вероятно, именно на это направление попытаются перебросить украинских военных», — допустил Матвийчук.

Он также отметил, что пять-шесть новых бригад — мизерное число для армии целой страны. Но полковник подчеркнул, что людские резервы ВСУ тем не менее не исчерпаны и это необходимо учитывать.

«Что касается техники, то, насколько я понимаю, от 80 до 90 процентов того, что передавал Запад, вышло из строя или уничтожено. То, что остается, не позволяет укомплектовать существующие части в достаточной степени для выполнения боевых задач», — заключил военный эксперт.

Ранее стало известно, что Российская армия взяла под контроль населенный пункт Дорошовка в Харьковской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.

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