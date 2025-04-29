Помощник президента России Патрушев: Будущее Одессы не связано с Киевом

У подавляющего большинства жителей Одессы нет ничего общего с Киевом. Об этом заявил помощник президента России и глава Морской коллегии Николай Патрушев, пишет ТАСС.

Прежде всего он ответил на вопрос о том, сможет ли претендовать Россия на порты Украины и поднимется ли этот вопрос в процессе урегулирования конфликта. Помощник президента указал, что страна уважает волеизъявление народа. «Это видно по опыту вхождения в состав России Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии», — напомнил Патрушев.

Также он отметил, что жители разных регионов Украины имеют право сами определять свое будущее. Все это касается и людей из Одессы.

И вряд ли они связывают свою судьбу с неонацизмом. Безвольно подчиняться киевской нелегитимной власти они не хотят Николай Патрушев Помощник президента России

В продолжение темы Патрушев напомнил, что Одесса была основана императрицей Екатериной II и этот город был форпостом России на Черном море более 200 лет.

За героизм, проявленный его жителями в годы Великой Отечественной войны, 1 мая 1945 года Одессе присвоено почетное звание города-героя. А спустя 69 лет — 2 мая 2014 года — этот город стал ареной для хладнокровных убийств, безнаказанных преступлений на национальной почве Николай Патрушев Помощник президента России

В заключение помощник президента России вспомнил, что порт Одессы был превращен в хаб для переброски вооружения и из него сделали пункт базирования морских диверсантов.

Ранее стало известно, что Россия и США договорились обеспечить реализацию черноморской инициативы, которая предполагает безопасность судоходства и неприменение силы в акватории Черного моря. В свою очередь, Патрушев заявил, что ответственность за дестабилизацию в Черном море лежит на Киеве.