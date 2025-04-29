Правительство Украины отказалось повысить зарплаты учителей из-за ВСУ

Кабмин Украины отказался повысить зарплаты учителей из-за расходов на ВСУ

Правительство Украины отказалось повысить зарплаты учителей из-за роста расходов на содержание Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое обоснование дала пресс-служба кабинета министров после рассмотрения петиции с требованием увеличить оклады педагогам, сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«[Повышение зарплаты] проблематично, поскольку все собственные поступления бюджета направляются на нужды Сил безопасности и обороны», — говорится в ответе кабмина.

В правительстве заверили, что будут предпринимать все необходимые меры для увеличения зарплат педагогов в будущем.

11 февраля 2025 года министерство обороны Украины объявило о старте программы «Контракт 18-24». За заключение контракта предусмотрена разовая выплата в размере один миллион гривен (около 24 тысяч долларов или около двух миллионов рублей).

