Раскрыт необычный способ избавиться от бессонницы

Эксперт Дреруп посоветовала спать в носках для устранения бессонницы

Директор Центра расстройств сна в клинике Кливленда Мишель Дреруп раскрыла необычный способ избавиться от бессонницы. О нем эксперт рассказала изданию El Economista.

Дреруп посоветовала для устранения бессонницы спать в носках. Как пояснила специалистка, благодаря этому кровь концентрируется в нижних конечностях, поэтому там повышается температура, в связи с чем остальные части тела охлаждаются.

При этом эксперт по здоровому образу жизни Джессика Андраде отметила, что без хорошего сна даже самые полезные привычки не будут оказывать на организм положительное влияние. В качестве примера она привела правильное питание. Оно будет неэффективным при низком качестве ночного отдыха, поскольку гормоны, отвечающие за аппетит, выйдут из-под контроля, что чревато постоянной тягой к еде.

Ранее психолог Лия Кейлор рассказала, как избавиться от бессонницы. По ее словам, для этого необходимо перестать пить кофе на ночь.