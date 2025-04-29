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07:16, 29 апреля 2025Мир

Раскрыты подробности о подготовке украинских морпехов

ТАСС: Морпехов ВСУ в Румынии обучают инструкторы-шведы и норвежцы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Морпехи Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходят подготовку за рубежом, где их обучают иностранные инструкторы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Известно, что морпехов ВСУ обучают в Румынии инструкторы-шведы и норвежцы.

«Последнее может свидетельствовать о том, что коллективный Запад не прекращает попыток добиться эскалации конфликта», — отметил источник агентства.

Ранее украинский военный рассказал об обучении пользоваться иностранной техникой. По его словам, солдаты занимались этим самостоятельно по переведенной инструкции. До этого ВСУ получили гусеничный транспортер Morooka PC-065B производства Японии.

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