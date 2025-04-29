ТАСС: Морпехов ВСУ в Румынии обучают инструкторы-шведы и норвежцы

Морпехи Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходят подготовку за рубежом, где их обучают иностранные инструкторы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Известно, что морпехов ВСУ обучают в Румынии инструкторы-шведы и норвежцы.

«Последнее может свидетельствовать о том, что коллективный Запад не прекращает попыток добиться эскалации конфликта», — отметил источник агентства.

Ранее украинский военный рассказал об обучении пользоваться иностранной техникой. По его словам, солдаты занимались этим самостоятельно по переведенной инструкции. До этого ВСУ получили гусеничный транспортер Morooka PC-065B производства Японии.