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02:28, 29 апреля 2025Бывший СССР

Украинский военный рассказал об обучении пользоваться иностранной техникой

Бойцы ВСУ учились пользоваться западной техникой по переведенной инструкции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) учились пользоваться западной техникой самостоятельно по переведенной инструкции, рассказал бывший украинский военный, перешедший на сторону России, с позывным Лютик. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, он проходил обучение в двух учебных частях, в каждой — по месяцу.

Он добавил, что выдаваемое командованием ВСУ обеспечение было плохого качества, поэтому многое военные покупали сами.

«По вооружению — как бы натовское оружие, техника. Кого-то обучали (пользоваться иностранным оружием — примечание "Ленты.ру") — тех, кто ездил на обучение. Либо переводили инструкции — и уже на полигонах сами», — подчеркнул военный.

Ранее стало известно, что ВСУ получили гусеничный транспортер Morooka PC-065B производства Японии.

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