Украинский военный рассказал об обучении пользоваться иностранной техникой

Бойцы ВСУ учились пользоваться западной техникой по переведенной инструкции

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) учились пользоваться западной техникой самостоятельно по переведенной инструкции, рассказал бывший украинский военный, перешедший на сторону России, с позывным Лютик. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, он проходил обучение в двух учебных частях, в каждой — по месяцу.

Он добавил, что выдаваемое командованием ВСУ обеспечение было плохого качества, поэтому многое военные покупали сами.

«По вооружению — как бы натовское оружие, техника. Кого-то обучали (пользоваться иностранным оружием — примечание "Ленты.ру") — тех, кто ездил на обучение. Либо переводили инструкции — и уже на полигонах сами», — подчеркнул военный.

Ранее стало известно, что ВСУ получили гусеничный транспортер Morooka PC-065B производства Японии.