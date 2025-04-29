Распространившиеся в сети данные о георгиевской ленте опровергли

Данные о том, что георгиевская лента не является символом Победы, опровергли

В сети Интернет на различных платформах начало распространяться сообщение, что георгиевская лента не является символом Победы. В публикациях акцентируют внимание на подмене понятий и попытке переписать историю.

«Георгиевская лента. Подмена понятий от идеологов. Не ведись. Не дай переписать историю. Символ Победы — красное знамя», — говорится в одной из подобных публикаций. При этом текст сообщения на соответствующих картинках не всегда повторяется и может отличаться.

Эти утверждения опровергает главный редактор проекта «Россия — моя история», историк, писатель Александр Мясников. Он пояснил, что георгиевская лента после войны, как в свое время красная гвоздика, действительно стала символом Победы.

«Потому что вы не можете ведь обернуться в знамя и ходить, а георгиевская лента — это как знак. Дело в том, что лента — абсолютно военный символ. Это военный символ, означающий гвардейские части, гвардию, то есть тех людей, которые были в авангарде (...) Это совершенно принятый символ Победы», — рассказал эксперт Ura.ru.

История ленты идет с 1769 года. Тогда императрица Екатерина II учредила новую боевую награду — орден Святого Георгия Победоносца — за храбрость на полях сражений. Он представлял собой крест со звездой и лентой в желтую и черную полосы. В 1913 году желтые полосы сделали оранжевыми, а в 1917 году георгиевскую ленту запретили.

Однако в 1942 году учредили гвардейский знак для воинских частей, отличившихся в боях, и прикрепляли к их знаменам. Такой лентой оформляли орден Славы, а позже — медаль «За победу над Германией». С этих пор этот символ ассоциируется в первую очередь с победой в Великой Отечественной войне.

Агентство ТАСС также писало, что во время Великой Отечественной войны (в 1942 году) черно-оранжевая лента, названная гвардейской, стала использоваться в военной символике СССР как символ воинской доблести. Массовым символом Победы, указывается в материале, георгиевская лента стала считаться во второй половине XX века. Ее изображения использовались при создании тематических открыток, плакатов и иной атрибутики.

В 2022 году ленту признали символом воинской славы России.

Сообщение о том, что георгиевская лента не является символом Победы, не распространилось в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».