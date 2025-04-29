России предсказали появление экзотических торговых партнеров

МЭР: У России появятся достаточно экзотические торговые партнеры

В России ждут, что товарооборот с Китаем сохранится на уровне 300 миллиардов долларов в год. Об этом заявил заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев. Его процитировало ТАСС.

По его словам, это непростая, но выполнимая задача. Кроме того, есть цель увеличить торговлю со странами АСЕАН.

Также Ильичев рассказал, что в результате диверсификации российской внешней торговли, у РФ могут появиться достаточно экзотические партнеры, поставляющие сырье или продовольствие. Одним из таких государств может быть Афганистан.

До этого заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко допустил, что российско-китайский товарооборот может вырасти до новых рекордов. Сотрудничество между Москвой и Пекином укрепляется во всех отраслях.

Есть прогнозы, что товарооборот РФ и КНР может резко вырасти до 400 миллиардов долларов. Однако, чтобы это случилось, Китай должен серьезно нарастить инвестиции в российскую экономику.