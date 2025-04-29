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05:32, 29 апреля 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиян предупредили о распространенных причинах запоров

Диетолог Лебедева: Стресс и малоподвижный образ жизни приводят к запорам
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Opat Suvi / Shutterstock / Fotodom  

Стресс, малоподвижный образ жизни, плохой гормональный фон и неправильное питание приводят к запорам, пояснила кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева. Об этом она рассказала «Ленте.ру». Специалист дала простые советы для здоровья кишечника и комфортной жизни.

«Причин хронического запора множество, основные — малоподвижный образ жизни и нерациональное питание. Однако есть и другие причины, такие как гормональный фон организма: запоры часто сопровождают гипотиреоз, сахарный диабет, ожирение, частые стрессы и прием психотропных препаратов», — объясняет Лебедева.

Так, по мнению эксперта, при малоподвижном образе жизни снижается скорость обмена веществ и пищеварительных процессов организма, понижается тонус мышц брюшного пресса. Как следствие, происходит более редкое опорожнение кишечника.

Стресс, в свою очередь, сопровождается выбросом гормонов, которые приводят к спазмам гладкой мускулатуры кишечника, и таким образом провоцируют запоры, добавила она.

Работу кишечника нормализуют продукты, богатые клетчаткой, такие как овощи и фрукты, кисломолочные продукты, каши из цельнозерновых круп, а также достаточный объем выпиваемой жидкости — не менее 1,5 литров в день.

Также полезно ежедневно употреблять сырые овощи, особенно свеклу. Желательно включать в рацион все виды капусты, кукурузу, стручковую фасоль, тыкву, сухофрукты и ревень, отметила специалист, добавив, что, кроме того, необходимо каждый день съедать 200 грамм тертой моркови. В качестве дополнительных добавок к пище рекомендуются любые отруби и водоросли: спирулина, ламинария.

Поможет работе кишечника и прием напитков на основе трав: зверобоя продырявленного, листьев крапивы двудомной, мяты перечной и подорожника большого, цветков ромашки аптечной, травы спорыша.

«Для того, чтобы помочь кишечнику, следует выполнять упражнения на пресс, с вовлечением нижних конечностей, грудной клетки и диафрагмы. Рекомендуется каждое утро надо делать от 10 до 50 раз, медленно и осторожно», — считает кандидат медицинских наук.

Кроме того, для правильной работы кишечника необходимо нормализовать сон. Его продолжительность должна быть не менее 7 часов. Ложиться спать нужно в одно и тоже время, не позже 23 часов.

Кисломолочные продукты с коротким сроком хранения, желательно без добавления сахара, позволят поддерживать баланс микрофлоры кишечника и хорошее пищеварение. Восстановлению микрофлоры и перистальтики кишечника также способствует молочный грибок

Анастасия Лебедевадоцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ

Ранее невролог Сергей Длин дал несколько советов по восстановлению работы кишечника.

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