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11:35, 3 марта 2025Забота о себе

Врач дал несколько советов по восстановлению здоровья кишечника

Невролог Длин: Восстановить здоровье кишечника помогут ЗОЖ и коррекция питания
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Scott Warman / Unsplash

Восстановление здоровья кишечника — длительный процесс, включающий коррекцию питания и образа жизни и прохождение медицинского обследования, заявил невролог Сергей Длин. В Telegram-канале врач дал несколько советов, как сделать это правильно.

Чтобы восстановить микрофлору кишечника, Длин рекомендовал сделать рацион максимально разнообразным, с большим количеством овощей и фруктов, злаков и бобовых. Также, по его словам, важно, чтобы в меню присутствовали пробиотики (йогурт с живыми культурами, кефир, квашеная капуста, кимчи, мисо, комбуча) и пребиотики (чеснок, лук, спаржа, бананы, топинамбур, овес, яблоки, цикорий, бобовые).

«Ограничьте сахар, рафинированные углеводы, фастфуд и трансжиры, они способствуют росту патогенных бактерий», — посоветовал врач, добавив, что при непереносимости глютена, лактозы или других компонентов их исключение улучшит состояние здоровья кишечника.

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Еще один совет невролога — минимизировать вредные факторы: свести к минимуму стресс и употребление алкоголя, бросить курить, а антибиотики принимать только по назначению врача. Также, по его словам, поможет улучшить здоровье кишечника ЗОЖ. Врач подчеркнул, что физическая активность с регулярными умеренными нагрузками, достаточный сон по семь-девять часов, и употребление достаточной количества воды необходимы для поддержания баланса микробиома и слизистых оболочек кишечника.

Наконец, Длин призвал своевременно обращаться к врачу при хронической диарее, запорах, вздутии.

Ранее гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Марат Зиннатуллин дал советы по питанию при диарее. При этом расстройстве работы ЖКТ важно выбирать продукты, которые помогут восстановить нормальную работу кишечника, предотвратить обезвоживание и при этом не будут раздражать пищеварительную систему, заявил он.

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