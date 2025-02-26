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09:26, 26 февраля 2025Забота о себе

Врач дал советы по питанию при диарее

Гастроэнтеролог Зиннатуллин рекомендовал при диарее есть рис без специй и бананы
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

При диарее важно выбирать продукты, которые помогут восстановить нормальную работу кишечника, предотвратить обезвоживание и при этом не будут раздражать пищеварительную систему, рассказал гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Марат Зиннатуллин. Советы по питанию при нарушении работы кишечника он дал в своем Telegram-канале.

Прежде всего Зиннатуллин рекомендовал включить в рацион рис без масла и специй, поскольку он легко усваивается и помогает остановить диарею. Также, по его словам, при расстройстве стула полезно есть бананы. «Бананы содержат пектин, который помогает впитывать жидкость в кишечнике, а также калий, который восполняет потерю электролитов», — объяснил врач. По этой же причине он рекомендовал пюре из вареных яблок.

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Кроме того, Зиннатуллин посоветовал при диарее употреблять в пищу отварную курицу или индейку, овсяную кашу и вареную морковь, а также пить черный или ромашковый чай — эти напитки успокоят желудок и предотвратят обезвоживание.

Ранее Марат Зиннатуллин предупредил о вреде окрошки. По его словам, это блюдо раздражает слизистую и вызывает повышенное газообразование.

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