Россиянин связал выстрел в лицо подростку с рисунками на стене заброшки

В Петербурге задержали россиянина, выстрелившего в лицо подростку

В Санкт-Петербурге задержали россиянина, подозреваемого в ранении несовершеннолетнего из пневматического пистолета. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание «Фонтанка».

По данным издания, мужчине не понравилось, что дети разрисовывали стену заброшенного здания и бросали кирпичи и камни в забор соседнего дома. Он решил проучить их и открыл огонь из пневматики, одна из пулек попала мальчику в щеку. Мальчика отвезли в больницу.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о хулиганстве.

О ЧП стало известно 28 апреля, сообщалось, что полиция ищет мужчину, который выстрелил из пневматического пистолета в лицо 12-летнему подростку.