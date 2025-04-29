Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Арсенал
Сегодня
22:00 (Мск)
ПСЖ
Лига чемпионов|1/2 финала. 1-й матч
Барселона
Завтра
22:00 (Мск)
Интер М
Лига чемпионов|1/2 финала. 1-й матч
Локомотив
Сегодня
19:30 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/2 финала. 2-й матч
Даниил Медведев
Сегодня
20:00 (Мск)
Брэндон Накашима
Мадрид (м)
Спартак М
Сегодня
20:30 (Мск)
Динамо М
Fonbet Кубок России|1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Вегас Голден Найтс
Завтра
04:30 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ — плей-офф|1/8 финала. 5-й матч
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
02:00 (Мск)
Оттава Сенаторз
НХЛ — плей-офф|1/8 финала. 5-й матч
11:54, 29 апреля 2025Спорт

Российская теннисистка пожаловалась на блэкаут в Испании

Теннисистка Кудерметова о блэкауте в Испании: В какое же время мы живем?
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Paul Zimmer / Globallookpress.com

Российская теннисистка Вероника Кудерметова пожаловалась на блэкаут в Испании. Она рассказала о ситуации на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«В какое время мы живем? Мы находимся сейчас в Мадриде. У нас нет интернета, электричества. Капец», — поделилась Кудерметова. Ее муж и тренер Сергей Демехин резюмировал: «Каменный век в Европе».

Из-за отсутствия электричества в Испании были прерваны турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде. На данный момент соревнования не возобновились.

Отключение электроэнергии произошло накануне, 28 апреля, по неизвестным причинам. По последним данным, к утру 29 апреля в Испании почти полностью восстановили электроснабжение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ничего общего с киевским режимом». Помощник Путина рассказал о будущем Одессы

    Передававшего Украине данные о Крымском мосте и нефтебазе россиянина отдали под суд

    Госдолг Украины заметно вырос

    В российском городе пара кинологов избила собак и попала на видео

    В НХЛ забросили одну из самых быстрых шайб в плей-офф в XXI веке

    Россиянам назвали преимущество каркасного дома

    Россияне раскрыли способы познакомиться в отпуске

    В Госдуме призвали помочь женам вернувшихся с СВО россиян

    Киркоров дал одно обещание после возгорания на сцене

    Попавший в аварию Haval разорвало на части

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости