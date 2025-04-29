Российская теннисистка пожаловалась на блэкаут в Испании

Теннисистка Кудерметова о блэкауте в Испании: В какое же время мы живем?

Российская теннисистка Вероника Кудерметова пожаловалась на блэкаут в Испании. Она рассказала о ситуации на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«В какое время мы живем? Мы находимся сейчас в Мадриде. У нас нет интернета, электричества. Капец», — поделилась Кудерметова. Ее муж и тренер Сергей Демехин резюмировал: «Каменный век в Европе».

Из-за отсутствия электричества в Испании были прерваны турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде. На данный момент соревнования не возобновились.

Отключение электроэнергии произошло накануне, 28 апреля, по неизвестным причинам. По последним данным, к утру 29 апреля в Испании почти полностью восстановили электроснабжение.