Российские войска нарушили логистику ВСУ у Золотаревки в ДНР

Российские войска заблокировали соединения Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Золотаревки в Донецкой народной республике (ДНР) и нарушили логистику украинской армии. Об этом сообщил в беседе с ТАСС подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.
«[После блокады ВСУ у Золотаревки] украинское командование не может в полной мере перебросить боевиков севернее — с Верхнекаменского», — рассказал экс-военный.
Он добавил, что ВСУ теперь приходится проводить все снабжение через единственный логистический узел в Серебрянке.
Ранее Марочко рассказал о продвижении российских войск у Часова Яра. По его словам, бойцы Российской армии совершили рывок и закрепились сразу на трех новых позициях в городе.