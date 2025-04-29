Марочко рассказал о продвижении ВС РФ у Часова Яра

Военный эксперт Марочко: ВС РФ совершили рывок и продвинулись у Часова Яра

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что военные Вооруженных сил России (ВС РФ) перешли к активной фазе боев за взятие Часова Яра Донецкой Народной Республики (ДНР). Его слова приводит ТАСС.

Марочко рассказал о продвижении российских военных у Часова Яра и отметил, что солдаты совершили рывок и закрепились сразу на трех новых позициях в городе.

«После небольшого интервала и позиционных боев в Часов Яре наши войска перешли к активной фазе освободительных действий. В ходе рывка ВС РФ закрепились сразу на трех новых позициях на северо-западе и юго-западе населенного пункта», — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что российские бойцы активно выдавливают и оттесняют ВСУ в западном направлении Часова Яра. При этом украинские военные пытаются стабилизировать ситуацию, наращивая атаки дронами.

Ранее Марочко сообщил о закреплении российских войск на новых рубежах в Часовом Яре и зачистке центра города от украинских солдат. Он добавил, что ВСУ удерживают «очень мощный укрепрайон» в центре города, который российские военнослужащие пока не преодолели.