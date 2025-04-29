Российские врачи отправили домой девочку с травмой позвоночника

В Челябинске врачи отправили домой девочку с травмой позвоночника

В Челябинске врачи отправили домой четырехлетнюю девочку с травмой позвоночника. Медики предложили родителям ребенка искать самим аппарат МРТ, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз, передает Ura.ru.

Бабушка ребенка в разговоре с агентством отметила, что внучка упала на лестнице в детском саду. Родители оперативно забрали пострадавшую и отвезли ее в травматологию, чтобы сделать рентгеновский снимок.

В больнице семья оказалась уже поздно вечером. Медик объявил горожанам, что им нужно ехать домой или же самим искать МРТ для подтверждения диагноза у ребенка.

Шокированным родителям пришлось аккуратно и стоя транспортировать дочь до дома и уложить спать. Позже ребенку оказали помощь, травма не подтвердилась.

Ранее сообщалось, что в Челябинске водитель скорой избил медбрата из-за одной просьбы — он попросил его не курить в салоне автомобиля.