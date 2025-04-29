Российский военный рассказал о наемниках из Польши и Турции в Курской области

В селе Горналь российским бойцам противостояли наемники из Польши, Турции и США

В ходе освобождения села Горналь в Курской области российские военные столкнулись с наемниками из разных стран. Об этом рассказал ВГТРК командир 22-го мотострелкового полка с позывным Апостол.

«Попадались поляки, причем мы их даже пленили, наемники из Соединенных Штатов Америки», — рассказал боец. Он добавил, что армии России также противостояли и наемники из Турции.

Ранее Апостол сообщал, что Вооруженные силы Украины всеми силами пытались захватить Горналь — на бои за этот населенный пункт были направлены элитные подразделения украинской армии.